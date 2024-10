En ese momento, Amazon dijo que la herramienta nunca fue utilizada por los reclutadores de Amazon para evaluar a los candidatos. La empresa intentó editar la herramienta para que fuera neutral, pero finalmente decidió que no podía garantizar que no aprendiera alguna otra forma discriminatoria de clasificar a los candidatos y puso fin al proyecto.

“Lamentamos profundamente los tuits ofensivos e hirientes no intencionados de Tay, que no representan lo que somos o lo que defendemos, ni cómo diseñamos Tay”, escribió Peter Lee, vicepresidente corporativo de Microsoft Research & Incubations (entonces vicepresidente corporativo de Microsoft Healthcare), en un post en el blog oficial de Microsoft tras el incidente.

Según el informe State of the CIO 2023 de CIO, el 26% de los líderes de TI afirman que el aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial (IA) impulsarán la mayor parte de la inversión en TI . Y aunque las acciones impulsadas por algoritmos de ML pueden dar a las organizaciones una ventaja competitiva, los errores pueden ser costosos en términos de reputación, ingresos o incluso vidas.

