Eduardo García Sancho, country manager para Iberia en Veracode , se adentró en las venas de la TI, el código, y en cómo la IA actúa como un arma de doble filo en el mundo del desarrollo de software y aplicaciones. El 80% de los desarrolladores utilizan la IA para escribir código, pero el creciente uso de código abierto para crear aplicaciones está abriendo brechas de seguridad que las organizaciones ni siquiera conocen. “Cuando se entrena una IA con código abierto se están introduciendo vulnerabilidades. La introducción de la IA es cada vez mayor, pero no estamos dándonos cuenta de que estamos introduciendo vulnerabilidades en nuestras aplicaciones”, sentenció García Sancho. De hecho, el 70,8% de las empresas tienen deudas de seguridad (vulnerabilidades detectadas que no han sido corregidas en al menos un año).

Las claves para no poner en riesgo las empresas y cumplir con la normativa europea NIS2, que entra en vigor el próximo mes de octubre, protagonizaron una ponencia a dúo realizada por Álex Imbernon, jefe de ciberseguridad en Softeng, y Yoel Lopera, experto en seguridad de Microsoft en la misma empresa. “Aquellas empresas que no estén preparadas deben hacerlo cuanto antes”, apremió Imbernon, recordando que la normativa persigue proteger cada suministro, que haya una respuesta 24/7 ante un incidente y un claro compromiso por parte de la dirección con la ciberseguridad. “Además, quien no cumpla NIS2 deberá afrontar sanciones”, añadió.

