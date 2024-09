El proyecto, financiado a cargo de los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo no solo mejorar la experiencia del peregrino, sino también estrechar lazos con la comunidad de diferentes formas. Por un lado, posibilita a los pequeños productores ofrecer sus productos y experiencias directamente a los caminantes en un mercado online de alcance internacional que permite enviar directamente las compras a los domicilios de la Comunidad Europea. Por otro, y gracias a las posibilidades de la tecnología blockchain, se han creado ‘Pilgrim Tokens’ que incentivan actividades positivas como caminar y conocer la cultura y recompensan la hospitalidad y generosidad a lo largo del Camino .

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

From our editors straight to your inbox

Get started by entering your email address below.