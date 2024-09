El proyecto, cuya inversión prefiere no desvelar el equipo de Capgemini, utiliza tres LiDAR (Light Detection and Ranging), unos dispositivos que permiten determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado, una fusión de sensores y computación científica, para revelar el viento en gráficos de realidad aumentada y realidad virtual. Estos dispositivos capaces de medir la velocidad del viento con un alcance medio de entre unos 6,5 y 12 km, están situados en el paseo marítimo de Barcelona ‘mirando’ hacia el campo de la regata y escanean toda la zona de la carrera náutica.

Con más de 170 años de vida –nacido en 1851 en Reino Unido, se trata del trofeo deportivo internacional más antiguo del mundo– la Copa de América de vela ha experimentado, como es lógico, una completa transformación desde el punto de vista técnico, fundamentalmente en lo que respecta a los materiales y estructura con las que se elaboran los propios barcos, en la actualidad ligeros catamaranes que, literalmente, vuelan sobre el agua. Desde el punto de vista de la retransmisión y visionado del evento , por parte, respectivamente, de los periodistas deportivos y los espectadores, los avances, claro está, también han sido significativos en los casi dos siglos de vida de la carrera, en los que no sólo irrumpieron los tradicionales medios de comunicación sino también internet. No obstante, los organizadores de la actual Copa de América –oficialmente Louis Vuitton 37ª America’s Cup–, que se celebra desde el 22 de agosto hasta el próximo 22 de octubre en Barcelona, querían renovar la forma en la que se retransmite y visiona este evento deportivo, el más visto en todo el planeta, tras el Mundial de Fútbol y las propias Olimpiadas .

