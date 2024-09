Tanto pequeñas y medianas empresas como grandes organizaciones ya se han puesto a merced de nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa. Según el primer Barómetro de IA y Talento elaborado por NTT Data e ISDI, el 68,1% de los encuestados afirma encontrarse en alguna fase de desarrollo de soluciones relacionadas con esta tecnología. Sin embargo, a nivel de talento, el grado de implantación de las medidas necesarias para materializar este cambio es muy bajo aún: sólo un 18,1% integra la IA de manera efectiva en su modelo cultural y un 13,8% de las organizaciones ni siquiera se ha aproximado a esta cuestión todavía.

La IA generativa no es sólo una herramienta más; su trascendencia es tal que los expertos concuerdan en que ésta trae una nueva forma de trabajar, por lo que su implementación supone un cambio en la cultura corporativa de las organizaciones. El resultado de la encuesta de NTT Data e ISDI muestra que las empresas lo saben, pero no están ejecutando estos planes de transformación cultural. Un ejemplo de ello es que un 53,5% de las organizaciones encuestadas cuenta con herramientas de IA generativa, pero que su uso no es generalizado o sólo están accesibles a una parte de los empleados (realmente, sólo 1 de cada 4 las ponen a disposición de toda la plantilla).

Eliseo González Yagüe, jefe de Talento y Transformación Organizacional de NTT Data, manifestó que “nos encontramos en el momento clave para terminar de definir e implementar políticas, modelos y planes alrededor de la IA y el talento. Queda por delante un intenso trabajo de comunicación, formación y gestión del cambio cultural alrededor de la IA, por lo que 2025 será un año importante”.