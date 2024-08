Los equipos de alto rendimiento se autoorganizan y desean una autonomía significativa a la hora de priorizar el trabajo, resolver problemas y aprovechar las plataformas tecnológicas. Pero la mayoría de las empresas no pueden operar como jóvenes startups con total autonomía entregada a los equipos de devops y ciencia de datos. Los CIO deben articular una visión tecnológica que incluya principios ágiles en torno a la autoorganización y otros aspectos no negociables sobre seguridad, gobierno de datos, informes, preparación para el despliegue y otras áreas de cumplimiento.

