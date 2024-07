Respecto a este último aspecto, en su información, The Register citó un correo electrónico enviado por Broadcom a los clientes que decía: “Para seguir ofreciéndole la mejor experiencia posible, estamos pasando a un modelo de suscripción exclusiva para la compra y el consumo de hosts, lo que significa que ya no damos soporte al modelo bajo demanda”. Se trata de otro movimiento impopular de Broadcom , que también ha cambiado sus licencias para todas las versiones a un modelo basado en el consumo en función del número de núcleos en uso, lo que ha disparado las facturas de algunos clientes y les ha hecho cuestionarse el valor de la tecnología.

Un plazo que no ha cambiado es la expiración, el próximo 1 de agosto, del acuerdo de reventa de AWS con VMware ; después de este los clientes ya no podrán utilizar servidores vSphere bajo demanda de la nube de VMware en AWS , eliminando la capacidad de ampliar (o reducir) capacidad rápidamente según sea necesario. Se les ha ofrecido la opción de adquirir suscripciones de 12 meses para sus actuales servidores bajo demanda; Broadcom aconseja ahora que adquieran esas licencias antes del 26 de julio .

“Seis meses de soporte adicional para lo que entonces será un producto de cinco años de antigüedad no le cuesta nada a Broadcom. Y si este era el acicate que precisaban los dueños de licencias perpetuas para pasarse a VCF, ¿por qué no hacer buena prensa al respecto en lugar de incluirla como ‘concesión estándar’ en todos los acuerdos que firmen en los próximos 12 meses?”, señala Annand.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

From our editors straight to your inbox

Get started by entering your email address below.